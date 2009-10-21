En büyük İsrail-ABD ortak füze tatbikatı başladı

İsrail ile Amerikan ordusunun Avrupa Komutanlığı, bugüne kadarki en büyük ortak füze savunma tatbikatına başladı.



"Juniper Cobra 10" adı verilen tatbikatın beşincisi 5 Kasım'a kadar devam edecek.



İsrail ordusu tarafından verilen bilgiye göre, bin dolayında ABD Avrupa Komutanlığı görevlisi ile hemen hemen aynı sayıda İsrail ordusu personelinin katıldığı ortak tatbikat çerçevesinde, ABD'nin Avrupa ordusundan bir kısım personel İsrail'de sivil alanların çevresinde geçici olarak konuşlandırıldı.



Amerikalı askerler, tatbikatın bitimini müteakip yerlerinden ayrılacak.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Bu tatbikat, dünyada herhangi bir olaya karşı bir cevap niteliğinde değildir" denildi.



Ancak İsrail basınında, söz konusu tatbikatın, İran, Hizbullah ve Suriye'nin artan füze tehditlerinin ve İran'ın nükleer programıyla ilgili büyüyen bölgesel gerilimin ışığında yapıldığı ifade edildi.



İki ülkenin ordusu, bu tatbikat çerçevesinde İsrail'in "Arrow2" balistik füze savunma sistemi ile Amerikan donanmasının AEGIS adı verilen yine balistik füze savunma sistemlerini test edecek.



ABD'nin Patriot gelişmiş füze savar füzelerinin de deneneceği kaydediliyor.



Tatbikat için Amerikan donanmasından 17 geminin İsrail'in kara sularına geldiği, Amerikalı askeri yetkililerin de yaklaşık bir ay öncesinden çalışmalar için geldikleri de ifade ediliyor.