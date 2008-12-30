En büyük iplik fabrikası üretime ara verdi

Yıllık 16 bin ton pamuk işleme kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük tesisi olan Çiğli İplik Fabrikası’nda zarar nedeniyle üretime ara verildiği bildirildi.



TARİŞ Pamuk Birliği Başkanı Basri Özçoban, Çiğli İplik Fabrikasında üretime ara vereceklerini belirterek, "Kara delik diye suçlanmamak için üretimi durdurmak zorundayız" dedi.



Özçoban, tekstil sektörünün global krizden pamuk üreticisi ve kooperatiflerinin de olumsuz şekilde etkilendiğini dile getirdi.



Üreticinin pamuktan kaçması nedeniyle üretim sahalarının hızla daraldığını, kriz sonrası tekstil fabrikalarının arka arkaya kapanmasıyla pamuk satış hacimlerinin de gerilediğini belirten Özçoban, "Geçen yıl üreticiden 117 bin ton pamuk almıştık. Bu rakam Ege Bölgesi üretiminin yüzde 30'u seviyesindeydi. Bu yıl alım miktarını 92 bin tona düşürmemize rağmen, bu rakam bölge üretiminin yaklaşık yüzde 50'sine tekabül etti. Ege Bölgesi'nde rekolte bir yılda 350 bin tondan 190 bin tona düştü.



Kriz, pamuk çiftçisini hasat zamanı tarlada yakaladı. Kilogram fiyatı 2,2 YTL'lerden 1,8 YTL'ye geriledi. Daha da düşüyor. Fiyatın düşmesi bir yana piyasada alıcı yok. Aldığımız pamuğun şu ana kadar üçte birlik bölümünün satışını yaptık. Kriz ortamında fırsatçılık yapmak isteyenler var. TARİŞ'in üreticiye olan borcunu ödemek zorunda olduğunu düşünüp elimizdeki ürünü ölü fiyatına almaya çalışanlar var."



Geçen yıl pamukta dünya fiyatlarının yükselmesine rağmen doların TL karşısındaki değer kaybı nedeniyle bundan yararlanamadıklarını belirten Özçoban, hükümetin dış borçları ucuz ödeme politikasıyla paranın değerini yüksek göstererek çiftçiye yüklendiğini savundu.



Ege'de tarımsal üretimin yoğun olduğu merkezlerde bankaların ödenmeyen krediler nedeniyle haciz uygulamasına geçmeye başladığını, üreticinin arazilerini yok fiyatına elinde çıkarmaya çalıştığını kaydeden Özçoban, krizin tarlaya asıl etkisini 2009 yılında göstereceğini söyledi.



Birlik olarak bu yıl aldıkları ürün karşılığında üreticiye 90 milyon YTL borçlandıklarını, bunun yüzde 80'ini ödediklerini belirten Özçoban, Ocak ayında yapılacak genel kurula kadar borcu kapatabileceklerini düşündüklerini söyledi.



TARİŞ'in ortaklarının birliğe 18 milyon YTL'lik kredi borcunun bulunduğunu dile getiren Özçoban, "Alacak ve borçlara bakıldığında birliğin şu anda hiç borcunun olmadığını görülür. Ancak bu ikisini karıştırmıyoruz. Genel kurula kadar borcumuzun tamamını ödeyeceğiz" diye konuştu.



Birliğin bankalara borcunun bulunduğunu, ancak bu borcu karşılayacak miktarda bağlı malının bulunduğunu ifade eden Özçoban, "Elimizde 25-27 bin ton pamuk var nereden baksan 55 milyon YTL eder. Yağ fabrikasında 40 milyon pamuk çekirdeği var, iplik fabrikasında 8-10 milyon YTL'lik iplik var" dedi.



Krizin etkisiyle ülke genelinde 200'ü aşkın tekstil fabrikasının kapandığını, yaşanan durgunluktan TARİŞ iştiraki olan Çiğli İplik Fabrikası'nın da olumsuz etkilendiğini söyledi. Halen yıllık 16 bin ton mahlıç pamuk işleme kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük tesisi olan fabrikanın zararına üretim yaptığını dile getiren Özçoban, "Bu şartlarda bu zararı yüklenerek üretime devam edemeyiz. Üretimi bir süre durdurup şartlara bakacağız. Belki destek alır, fabrikayı çalıştırmaya devam ederiz diye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomiden sorumlu bakanlara bir mektup yazdık. Ancak somut bir yanıt alamadık. Geçmişte zarar riskine rağmen üretime devam ettik, ancak bu durum birlik bütçesini olumsuz etkilemiş ve bazı kesimlerin kara delik suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştık. Artık kara delik diye suçlanmamak için fabrikadaki üretimi durdurmak zorundayız. Hükümet bize kara delik diye suçlamayacaksa üretime devam edelim" dedi



Özçoban, TARİŞ'in elindeki gayrimenkul ve atıl durumdaki fabrikaları gelir getirecek şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek, bu kapsamda bir süredir kapalı bulunan Aydın Tekstil firmasını, arazisi ve makineleriyle birlikte satışa çıkardıklarını söyledi. Özçoban, 173 bin metre kare alan üzerine kurulu fabrikanın 90 milyon YTL muhammen bedelli satışa sunulduğunu kaydetti.



Birliğin Alsancak'taki Pamuk yağı Kombinası'nın halen İzmir'in en cazip yatırım alanı olduğunu, burası için bir proje hazırladıklarını belirten Özçoban, Çiğli ilçesindeki depoların bulunduğu araziler üzerinde de hastane ve üniversite projeleri üzerinde durduklarını kaydetti.



Özçoban, Romanya'da yapmayı düşündükleri pamuk yağı üretim yatırımından bu ülkedeki istihdam sorunları nedeniyle vazgeçtiklerini, Ukrayna ve Bulgaristan'da araştırma yaptıklarını kaydetti.



Özçoban, seçim öncesinde pamuk primiyle ilgili güzel haberler beklediklerini de sözlerine ekledi.



