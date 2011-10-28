-En büyük ikramiyeyi TJK kazandı ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Bir çok yarışseverin rüyalarını süsleyen ''büyük ikramiye'', yine bahisleri düzenleyen kuruluşa ''vurdu''. Nitekim, Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bu yılın 9 ayında müşterek bahislerden 2 milyar liranın üzerinde gelir elde etti. Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de ilgi çeken bir spor olan at yarışından elde edilen müşterek bahis satış gelirleri geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da gerek iştirakçilerin gerek TJK'nın gerekse satışlardan pay alan kurumların yüzünü güldürdü. AA muhabirinin TJK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yurt genelindeki 8 hipodrom da eylül ayı sonuna kadar İngiliz safkanların katıldığı bin 721, Arap safkanların katıldığı bin 499 yarış olmak üzere toplam 3 bin 220 yarış düzenlendi. TJK, söz konusu yarışlara ilişkin müşterek bahis satışlarından KDV dahil 2 milyar 17 milyon 633 bin lira gelir elde ederken, brüt satış üzerinden yüzde 18 KDV, net satış üzerinden yüzde 7 şans oyunları vergisi, yüzde 3 kamu payı, iştirakçilere ödenen ikramiyelerin 2 bin 740 lirayı aşan bölümünden ise yüzde 10 oranında Maliye Bakanlığına aktardı. Net satış üzerinden iştirakçilere yüzde 59 oranında ikramiye, ilgili belediyelere de yüzde 5 belediye eğlence vergisi ödendi. Buna göre bu yılın 9 ayında Maliye Bakanlığına KDV olarak 307 milyon 720 bin 750 lira, şans oyunları vergisi olarak 119 milyon 693 bin 862 lira, kamu payı olarak 56 milyon 867 bin 231 lira, iştirakçilere ikramiye olarak 1 milyar 8 milyon 848 bin 262 lira, ilgili belediyelere de belediye eğlence vergisi olarak 80 milyon 111 bin 428 lira olmak üzere toplam 1 milyar 573 milyon 241 bin 533 lira para aktarıldı. Geçen yılın sonu itibariyle yaklaşık 2 milyar 233 milyon lira satış geliri elde eden TJK'nın, bu yılın sonu itibari ile gelirlerini yüzde 11,08 oranında artırarak, KDV dahil 2 milyar 480 milyon 360 bin liraya yükseltmesinin beklendiği bildirildi. Bu arada TJK 2006 yılından bu yana müşterek bahislerden toplam 11 milyar 653 milyon 678 bin 311 lira gelir elde edildi.