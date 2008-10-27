En büyük Fransa!.



Ülkelerinde şampiyon olan kulüplerin katıldığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası (European Club Cup Trophy) büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan final turnuvası ile sona erdi.





Klassis Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen ve üç gün devam eden şampiyona sonunda, geçen yılın şampiyonu Fransa, başarısını tekrarladı ve 423 takım puanı ile 2008 yılının da şampiyonu oldu. 24 ülkenin üçer kişilik takımlar halinde yarıştığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası’nda Türkiye ise 432 takım puanı ile İngiltere, İskoçya, İrlanda’yı gibi golf konusunda önde ülkeleri geride bırakarak, 24 ülke arasında 5. sırayı aldı.





Klassis Golf & Country Club’ın ev sahipliğinde 23 Ekim’de start alan ve Cumartesi günü sona eren Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası’nda (European Club Cup Trophy) Fransa, 423 takım puanı ile şampiyonluğu elde etti. Geçen yılın da şampiyonu olan ve turnuvaya iki takımla katılma hakkı kazanan Fransa’nın ikinci takımı 426 puan alarak şampiyonayı ikinci tamamlarken, İspanya 429 puanla üçüncü, Almanya ise 431 puanla dördüncü oldu.



“Golfün Şampiyonlar Ligi” olarak tanımlanan bu önemli şampiyonada Gencer Özcan, Hamza Sayın ve Mustafa Hocaoğlu’ndan oluşan Türkiye ise henüz birkaç gün önce yapılan Dünya Şampiyonası’nın yorgunluğuna rağmen, 432 takım puanı ile 24 ülke arasında turnuvayı 5. Sırada tamamladı.



Bireysel sıralamada ise Hamza Sayın ilk beşte yer aldı!



Avrupa’nın golf alanındaki en önemli takım yarışması olarak kabul edilen şampiyonada, bireysel sıralamada ise Fransa’dan Victor Dubuisson 210 toplam puanla 1., yine Fransa’dan Romain Schneider 212 toplam puanla 2., İspanya’dan Carlos Pigem ise 213 punla 3. oldu. Türkiye’nin 2005 yılındaki şampiyonluğunda büyük rol oynayan Hamza Sayın ise üç gün sonunda elde ettiği 216 puan ile bireysel sıralamada 5. sırayı elde etti.



Şampiyonada dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını, başta TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile federasyon yetkilileri ve EGA (Avrupa Golf Federasyonu) Yönetim Kurulu’nun elinden aldı.



Klassis Golf & Country Club, 2005 yılında da bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmış, 23 ülkenin katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, Türkiye’yi temsil eden Klassis Golf Kulübü takımı üç günlük turnuvayı -30 gibi rekor bir dereceyle şampiyon olarak tamamlamıştı.





