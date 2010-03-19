'En büyük dolandırıcı'ya hapiste dayak

T24 -

Son yılların en büyük vurgunu

Tarihin en büyük finans dolandırıcılığından 150 hapse mahkum olan Bernard Madoff kaldığı hapisanede, dayak yiyerek hastanelik oldu.Amerikan "Wall Street Journal" gazetesinin haberine göre olay yine bir dolandırıcılık olayı nedeniyle, geçtiğimiz aralık ayında meydana geldi. Hapishanedeki diğer mahkumlar tarafından burnu kırılan ve kaburga kemikleri zedelenen Madoff'un üç ay önce hastanaye yattığı biliniyordu. Ancak hapisane yetkilileri, o dönem basında çıkan kavga haberlerini kesin bir dille reddetmiş, Madoff'un tansiyon sorunları ve baş dönmesi şikayetleri nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu.Bernard Madoff, geçen yılın haziran ayında, finans tarihindeki en büyük dolandırıcılık olayının baş aktörü olarak 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aralarında çok sayıda ünlü sanatçı, devlet adamı ve sanayicinin de bulunduğu müşterilerinden aldığı parayla oluşturduğu "kar topu sistemi" aracılığıyla yeni yatırımcıları sübvanse eden Madoff, bu sayede 60 milyar dolarlık bir saadet zinciri yaratmış, ancak küresel mali krizin olumsuz etkileri nedeniyle zor durumda kalınca, foyası meydana çıkmıştı.Hapisanedeki son darp olayının sebebinin de yine para olduğu belirtildi. Wall Street Journal'ın haberinde, uyuşturucu satmak suçundan hapse giren bir mahkumadan aldığı parayı geri vermeyen Madoff'un, bu sebeple hastanelik olduğu kaydedildi.Bugüne kadar yürütülen soruşturma sonucunda Madoff'un altı ortağı olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcılığın örtbas edilmesini sağlayan iki bilgisayar programcısı da yargılanmaya başlandı. New Yorklu yatırımcıların yanı sıra Almanya'da da bazı yatırımcıları dolandıran "Madoffzedelerin" listesi gittikçe uzuyor.