'En büyük desteğim eşim, bence de komplo'

T24 - Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntülerde yer aldığı öne sürülen CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, bu süreçte en büyük desteği eşinden gördüğünü söyledi. Ailesiyle Ankara'da evinde olduğunu belirten Baytok, "Ailemle birlikte yaşananların üstesinden geleceğim" dedi.



Nesrin Baytok, eşi Can Baytok'un sadece 2003 yılında Şişli Belediyesi'nin ihalesine girerek bilgisayar ihalesini kazandığını, Şişli Belediyesi ile iş yaptığını söyledi.



Yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen Baytok, eşiyle ilgili basında çıkan haberlerle ilgili şöyle konuştu: Basında eşimle ilgili çıkan haberlerin hepsi uyduruk. Eşim belki de siyasi çizgimin bedelini ödüyor. Etik anlayışım siyasi nüfuz kullanmayı uygun görmez"



Baytok ayrıca eşinin yıllardır CHP'de olmasına rağmen, hiçbir CHP'li belediyenin kapısının önünden bile geçmediğini belirtti.



Kaset skandalının ardından sessizliğini koruyan Baytok, "Ben de farklı düşünmüyorum. Bu benim için de komplo, ailemle birlkte yaşananların üstesinden geleceğim" dedi.



İddialar ve bundan sonrası için bir süre konuşmak istemediğini belirten Baytok, olaydan sonra Deniz Baykal ile bir kez telefonda görüştüğünü kaydetti.







