T24 LogoT24 Logo
Gündem

'En büyük desteğim eşim, bence de komplo'

Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntülerde yer aldığı öne sürülen CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ilk kez konuştu.

11 Mayıs 2010 03:00

T24 - Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntülerde yer aldığı öne sürülen CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, bu süreçte en büyük desteği eşinden gördüğünü söyledi. Ailesiyle Ankara'da evinde olduğunu belirten Baytok, "Ailemle birlikte yaşananların üstesinden geleceğim" dedi.

Nesrin Baytok, eşi Can Baytok'un sadece 2003 yılında Şişli Belediyesi'nin ihalesine girerek bilgisayar ihalesini kazandığını, Şişli Belediyesi ile iş yaptığını söyledi.

Yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen Baytok, eşiyle ilgili basında çıkan haberlerle ilgili şöyle konuştu: Basında eşimle ilgili çıkan haberlerin hepsi uyduruk. Eşim belki de siyasi çizgimin bedelini ödüyor. Etik anlayışım siyasi nüfuz kullanmayı uygun görmez"

Baytok ayrıca eşinin yıllardır CHP'de olmasına rağmen, hiçbir CHP'li belediyenin kapısının önünden bile geçmediğini belirtti.

Kaset skandalının ardından sessizliğini koruyan Baytok, "Ben de farklı düşünmüyorum. Bu benim için de komplo, ailemle birlkte yaşananların üstesinden geleceğim" dedi.

İddialar ve bundan sonrası için bir süre konuşmak istemediğini belirten Baytok, olaydan sonra Deniz Baykal ile bir kez telefonda görüştüğünü kaydetti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24