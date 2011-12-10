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Dünya

En büyük Apple mağazası New York'ta açıldı NEW YORK (A.A)

10 Aralık 2011 10:21

-En büyük Apple mağazası New York'ta açıldı NEW YORK (A.A) - 10.12.2011 - Bilgin Şaşmaz - En büyük Apple mağazası ''Grand Central Apple Store'' New York'ta açıldı.  ABD'de büyük alışveriş çılgınlığının yaşandığı yılbaşı dönemine yetiştirilmesi için yoğun çalışma yürütülen mağaza, New York toplu taşımacılığının kalbi konumundaki Grand Central İstasyonunda hizmet vermeye başladı.  New Yorklular, mağazaya ilk girenler arasında olabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Açılışta 4 bin t-shirt dağıtıldı. Toplam 2 bin 140 metrekarelik alana sahip olan mağazanın ilk müşterileri. içeri kollarına takılan güvenlik bantlarıyla ve küçük gruplar halinde alındı.  Apple, her gün 750 bin kişinin kullandığı, tatillerde söz konusu rakamın 1 milyon kişiye ulaştığı Grand Central İstasyonundaki söz konusu alan için yıllık 800 bin dolar kira ödeyecek. Apple'ın New York'taki 5. mağazası olan ''Grand Central Apple Store''da 315 personel çalışacak. 

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