En büyük aday Hiddink

Fatih Terim'in istifa edeceğini açıklamasının ardından Futbol Federasyonu yeni bir teknik direktör için arayışlara başladı. Guus Hiddink'in adı konuşuluyor.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Belçika yenilgisi sonrası görevi bıraktığını açıkladı.

Terim, bu turnuvada başarısız olduğunu belirtti, “Hiçbir zaman başkasını suçlamadım. Oyuncularımı asla. Maçta bir grup Fatih Terim istifa diye başardı. Bir grup imparator diye. 89-90 yılından beri bu seyircinin yeri tribün olmadı. Genelde hep sokaklarda gezdiler, hem de gururla. O zamanlar ben vardım, yine olacağım. Unutulmasın ki her türlü önemli başarıda Fatih Terim damgası bulunmaktadır. Ama üzerinde ay-yıldızlı forma varken küfür etmek kimsenin hakkı değil. İşte bu olay içimi çok acıttı. Bursa’daki Ermenistan maçını bu sürecin bir vedası olarak görüyorum. Milli Takım’a orada bırakacağım. Federasyon Başkanı Mahmut Özgener ve yöneticilerimizi dinledim. Bir hesap verme halimiz yok, ancak Ermenistan maçı sonrası bir izahat yapacağız” diye konuştu.



Terim, “Türk Milli Takımı’nın bugün böyle bir oyun ortaya koymasının izahı, sadece psikolojik olabilir” dedi. Tecrübeli hoca, Estonya-Bosna Hersek maçının ilk yarısını otelde seyrettiklerini ve skorun 1-0 olduğunu, soyunma odasına geldiklerinde durumun 2-0’a geldiğini vurgulayarak, “Bizim bu durumumuzun aksine, yeni hocasıyla birlikte hazır bir Belçika vardı” ifadelerini kullandı.

Bu arada Terim’in istifa kararını öğrenen Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’in karşılaşma sonrası hemen soyunma odasına gittiği ve tecrübeli teknik adamı ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Özgener’in tüm ricalarına rağmen Terim ayrılma kararından geri adım atmadı. Terim’in görevi bırakacağını maçtan sonra futbolcularına da söylemediği ve tüm takımın gelişmeleri basın toplantısından sonra öğrendiği belirtildi.

Öte yandan Fatih Terim’in, geçtiğimiz hafta Başkan Mahmut Özgener’e finallere gidememeleri halinde Ermenistan maçından sonra ayrılacağını bildirdiği kaydedildi. Futbol Federasyonu’nun bu gelişmenin ardından yeni hoca arayışları için çalışma başlattığı ve bu kez yabancı bir hocanın göreve getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Belçika mağlubiyetin ardından Türkiye saati ile gece 02.00’ye kadar yeni hoca için fikir alışverişi yapan Özgener ve yönetimi, göreve kesinlikle yabancı hoca getirmeye karar verdi. Kimseden yerli antrenör önerisinin gelmediği masada öne çıkan isim ise Hollandalı efsane teknik direktör Guus Hiddink oldu.

Şu an Rusya’nın başında olan 63 yaşındaki hoca için herkes onay verirken, Hiddink’in Rusya’dan sponsorlar dahil aldığı para yaklaşık 7 milyon Euro’yu buluyor. Kariyerinde neredeyse ’galibiyet sayısı’ kadar şampiyonlukları ve kupaları bulunan Hiddink için ekstra kaynak yaratılabileceğini düşünen Özgener ve ekibi, gittiği her kulüpte veya ülkede başarıdan başarıya koşan Hollandalı’nın Türkiye’nin başına geçmesi için çalışmaları bugünden itibaren başlatıyor. Bu süreçte en büyük avantaj ise Hiddink’in Dünya Kupası sonunda, yani Temmuz 2010’da Rusya Milli Takımı’ndaki görevini bırakacak olması.