En büyük Adalet Sarayı 4 Mart'ta açılıyor

T24 - Bünyesinde 5 bin kişinin çalışacağı, günlük ise 70 bin kişinin ziyaret edeceği Avrupa'nın en büyük Adalet Sarayı olan İstanbul Adalet Sarayı 4 Mart 2011 Cuma günü hizmete açılıyor. İşte Adalet Sarayı'ndan ilk kareler...







Avrupa’nın En Büyük Adalet Sarayı’ olan İstanbul Adalet Saray’ının açılışına sayılı günler kaldı. Yapımına 27 Temmuz 2007’de başlanan Adalet Sarayı inşaatı açıldığında bünyesinde 5 bin kişinin çalışacağı, günlük ise 70 bin kişinin ziyaret edeceği dev bir kompleks olacak.

İstanbul’daki mevcut Adli Hizmet binalarının artan iş yüküne bağlı olarak yetersiz kalması nedeniyle Sur içindeki Adli Hizmet binalarının bir araya toplanması için, Varyap’ın, İstanbul'un Çağlayan semtinde inşa ettiği projede sona gelindi.

4 Mart’ta Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla açılacak olan kompleks, 237 milyon 960 bin lira keşif bedelli ihale bedeliyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu en yüksek bedelli projelerden biri olma özelliğini taşıyor.

İstanbul Adalet Sarayı inşaatı ile ilgili Haber 7'ye konuşan Proje Müdürü Sevim Özyurt, 42 bin m2 üzerinde, 328 bin m2’lik inşaat alanına sahip projenin yapımında 850 işçinin çalıştığını, 40 taşeron firma ve yüzlerce tedarikçi firma ile işbirliği yapıldığını belirterek, inşaattan 120 bin kamyon hafriyatın çıkarıldığını söyledi.

Adalet Sarayı'nın içinde 19 kat ve birbiriyle bitişik 19 bloktan oluşurken, farklı kat ve bloklarda 73 adet asansör ve 48 adet yürüyen merdiven bulunuyor. Kompleksin içinde 326 duruşma salonu, 267 savcı odası, 442 hakim odası, 354 kişililk konferans salonu ile 4 adet 50’şer kişilik seminer salonu yer alıyor. Projede ayrıca, ofisler, hizmet odaları, avukat görüşme odaları, yemekhaneler, kafeteryalar, kütüphane, kreş, postane, banka şubeleri, sağlık ünitesi gibi bölümlerde yer alacak.







Kamuda ilk kez ikinci cam cephe kullanıldı

Projede 62 bin metrekare su yalıtımı, 185 bin metrekare ısı yalıtımı, Yangın güvenliği için çeşitli ebatlarda bin 450 adet yangın kapısı bulunurken, dış cephede 55.000 m2., iç cephelerde 110.000 m2 olmak üzere toplam 165.000 m2 doğal granit, 175.000 m2 granit seramik kullanıldı. Dış cephesi cam giydirme ve doğal granit kaplı olan yapıda, kamu binası olarak ilk kez ikinci cam cephe sisteminin bu binada kullanıldığını söyleyen Proje Müdürü Sevim Özyurt, bu sistem ile enerjide yüzde 30 civarında tasarruf sağlanacağının altını çizdi.



Mahkum otoparktan girecek, asansörle salona çıkacak

Mahkumları koridorlarda kimselerin göremeyeceğini söyleyen Özyurt, güvenlikle ilgili, ‘’Mahkumlar cezaevi araçlarıyla 7. bodruma kadar inecek, buradan da tutuklu koridorundan tutuklu bekleme odalarına konulacak. Hangi salonda duruşması var ise mahkumun, Jandarma nezaretinde sadece tutukluların geçtiği koridor üzerinden duruşma salonuna doğrudan ulaşacağı asansörüne bindirilerek, salona götürülecek. Bu sayede adliye kapısında istenmeyen durumların meydana gelmeside engellenmiş olacak’’ dedi.



11 adliye binası tek binada toplanacak

İstanbul, Beyoğlu, Şişli, Eyüp, Fatih adliyeleri olmak üzere toplam 5 adliye ve Sultanahmet, Sirkeci, Gülhane, Levent, Beyoğlu, Şişli Ceza, Şişli Hukuk, Şişli İcra, Şişli İcra Mahkemesi, Fatih, Eyüp adliye binaları olarak toplam 11 ayrı binadaki adliyeler İstanbul Adalet Sarayı çatısı altında toplanacakken, İstanbul Barosu ise kendisine tahsis edilmiş 14 ayrı odada faaliyetini yürütecek.



Çağlayan Meydanı Nisan ayına yetişiyor

Sarayın ön tarafında yer alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdare ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ortaklaşa yürüttüğü Çağlayan Meydanı’nda trafiğin yeraltına indirilmesine ilişkin inşaat çalışmalarında da sona doğru yaklaşılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Nisan ayında tamamlanacağını söylediği Çağlayan Meydanı için şimdiye kadar 36 gecekondu ve işyeri yıkılırken, bitirildiğinde ise 22 bin metrekarelik alanı ile İstanbul'un en büyük meydanına dönüşecek.

Avrupa yakasındaki adalet sarayı inşaatı avukatlarında ilgisini bölgeye çekiyor. Bölgede inşaat ile birlikte ciddi bir hareketlilik gözlenirken, bölgedeki mülk sahipleri de gayrimenkul fiyatlarını tekrar gözden geçirmeye başladı.

Bölgedeki Remax Bento gayrimenkul ofisi Gayrimenkul Danışmanlarından Cemil İpek, Adalet sarayı inşaatından sonra bölgede gözle görülür bir artışın yaşandığını ve ofise gün içerisinde 10’na yakın avukatın gelerek satılık ve kiralık ofis ile daire sorduğunu belirtirken Turyap Şişli ofisi temsilcisi Ufuk Zaman ise İstanbul Adalet Sarayı inşaatı ile birlikte bölgede ciddi bir artışın yaşandığını, özellikle Ağustos - Eylül aylarında bu artışın net bir şekilde gözlendiğini belirterek; Aralık ayında talebin yavaşladığını ancak ilkbahara doğru ise artışın tekrardan yükseleceğini öngördüklerini belirtti. Zaman, talebin en fazla Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde yoğunlaştığını da dile getirdi.

