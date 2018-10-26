En büyük 500 şirket arasında; konkordatoya başvurdu

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde bulunan CW Enerji AŞ ve şirketin iki yöneticisi için konkordato talep edildi. Antalya merkezli şirketin talebini değerlendiren mahkeme, 3 aylık geçici süre verdi ve üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ ile şirketin yöneticileri Tarzan Tarık Sarvan ile Volkan Yılmaz, için Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato başvurusunda bulunuldu.

Geçici süre verildi

Mali güçlük içinde olduğu kaydedilen şirketin, verilecek konkordato kararı ile birlikte faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütebileceğine işaret edildi. Mahkeme, şirkete yönelik 3 ay süreli geçici tedbir kararı verdi.

Üç kişilik komiser heyeti

Şirket faaliyetlerinin denetimi için de S.M.M.M. Arif Barış, Av.Eylem Has ve Elektrik Mühendisi Harun Merter, geçici konkordato komiseri olarak atandı. Davanın yargılamasına 25 Ocak 2019’da devam edilecek.

En büyük büyük 500 arasında

İstanbul Sanayi Odası’nın en büyük 500 şirketi listesinde 413’üncü sırada yer alan CW Enerji, Uzak Doğu ve Avrupa’ya yönelik de güneş paneli üretimi yapıyor.