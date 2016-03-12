En büyük 200 sanayi şirketi listesindeki Kürüm Demir iflas erteleme istedi

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 153. sırada kendine yer bulan Kürüm Demir ve yine Kürüm Holding’e bağlı bir diğer şirket için iflas erteleme başvurusu yapıldı. Şirketin, Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk’ta da yatırımları bulunuyor. Kürüm Holding’e bağlı tesislerde bini aşkın kişi çalışıyor.

Borç erteleme aracına dönüşen iflas erteleme başvuruları 1000'i aştı

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamadığı için iflas erteleme başvurusu ile mahkemeye son giden firmalardan ikisi Kürüm Holding şirketleri oldu. Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret A.Ş ve Kürüm Pazarlama A.Ş için mahkemeye başvuru yapıldı. Dava, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülüyor. Davanın ilk duruşması 8 Haziran günü görülecek. Dava başvuru gerekçesini, ekonomide yaşanan dalgalanma, yine kurlardaki artış ve demir çelik sektöründe yaşanan sıkıntılar oluşturdu.

40 yıl önce temeli atıldı

Demir çelik sektöründe Türkiye’nin en büyük gruplarından biri olan Kürüm Holding’in temeli 1975 yılında atıldı. Gebze’de yıllık 444 bin tonluk kapasiteye sahip bir tesisi bulunan Kürüm Demir, Arnavutluk’ta kurulu şirketi ile, Balkanların en önemli çelik ve inşaat demiri üretimi yapıyor.

Holdingin amiral gemisi

Holdingin amiral gemisi konumundaki Kürüm Demir, şirketin 2014 yılı faaliyet raporuna göre, 482 bin tonluk üretim yaptı. Yine şirket anılan dönem 836 bin tonluk da satış yaptı. Kürüm Holding'in 2014 yılı satışı ise 556 milyon Euro olarak kayıtlara geçti.

Balkanların en büyüğü

Özelleştirme kapsamında satın alınan Arnavutluk’taki tesis Balkanların en büyük entegre demir-çelik tesisi konumunda. Kürüm Holding'in, demir çelik sektörünün yanı sıra yurtdışında enerji yatırımları da bulunuyor. Arnavutluk'ta bulunan 400 kwh'lık 4 HES'in işletme hakkı Kürüm Holding'e bağlı şirkette. HES projelerinde elde edilen enerji, 200 bin metrekarilik alana yayılı Kürüm International Elbasan Tesisleri’ninde de kullanılıyor. Kürüm Holding'in faaliyet gösterdiği ülke sayısı ise 6 olduğu bildirildi.

153. sırada

Kürüm Demir, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alıyor. İSO’un son açıkladığı araştırmaya göre şirket 153. şırada yer alıyor. Kürüm Holding’in kurucusu Haşmet B. Kürüm, bir dönem Beşiktaş Kulübü yönetiminde de yer almıştı.