En azılı mafya lideri yakalandı

T24 - İtalya'nın en çok arananlar listesinde bulunan mafya babalarından Giuseppe Falsone Fransa'da yakalandı. Güvenlik güçlerinin haftalardır planladığı gizli operasyonuyla yakalanan Falsone 10 yılı aşkın süredir firardaydı.



İtalya'nın en çok arananlar listesindeki mafya babası Giuseppe Falsone cinayet, şantaj ve mafya üyeliği ile uyuşturucu kaçakçılığı yapmak suçlarından 2004 yılında gıyabında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.



İtalyan La Repubblica gazetesinin haberine göre, özel bir güvenlik timi haftalar süren araştırmaların ardından 40 yaşındaki firari mafya babasının Fransa'nın Marsilya kentinde bulunduğunu tespit ederek baskın düzenledi. Polisin, Giuseppe Falsone'yi evinden çıkarken tutukladığı belirtilen haberde, mafya babasının yakalandığı esnada kendisini başka bir kişi olarak tanıttığı ve yetkililere başka adla düzenlenmiş bir Fransız pasaportu verdiği belirtildi.



Falsone'nin evinde yapılan aramada 5 ayrı cep telefonu ele geçirdi. Verilen bilgiye göre mafya babası İtalya ile iletişimi internet üzerinden kuruyordu.



Soruşturmayı yürüten Palermo Savcılığı'ndan Fernando Asaro, Falsono'nun yurtdışında olmasına rağmen, ülkesindeki yasadışı işleri yürütmeye devam ettiğini kaydetti.





Estetik ameliyat işe yaramadı



Falsone, Fransız yetkililerin dikkatini ilk kez nisan ayında sahte bir kaptanlık ehliyeti kullanmasıyla çekti. Sahte ehliyetle ilgli incelemelerini derinleştiren Fransa polisi, söz konusu ehliyet sahibinin firardaki mafya babası olduğu sonucuna vardı. Sicilya'nın Agrigento bölgesi sorumlusu olduğu belirtilen Falsone'nin tanınmamak için burun estetiği yaptırdığı belirtiliyor.







