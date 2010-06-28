T24 LogoT24 Logo
Dünya

En azılı mafya lideri yakalandı

İtalya'nın en çok arananlar listesinde bulunan mafya babalarından Giuseppe Falsone Fransa'da yakalandı.

28 Haziran 2010 03:00

T24 - İtalya'nın en çok arananlar listesinde bulunan mafya babalarından Giuseppe Falsone Fransa'da yakalandı. Güvenlik güçlerinin haftalardır planladığı gizli operasyonuyla yakalanan Falsone 10 yılı aşkın süredir firardaydı.
 
İtalya'nın en çok arananlar listesindeki mafya babası Giuseppe Falsone cinayet, şantaj ve mafya üyeliği ile uyuşturucu kaçakçılığı yapmak suçlarından 2004 yılında gıyabında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

İtalyan La Repubblica gazetesinin haberine göre, özel bir güvenlik timi haftalar süren araştırmaların ardından 40 yaşındaki firari mafya babasının Fransa'nın Marsilya kentinde bulunduğunu tespit ederek baskın düzenledi. Polisin, Giuseppe Falsone'yi evinden çıkarken tutukladığı belirtilen haberde, mafya babasının yakalandığı esnada kendisini başka bir kişi olarak tanıttığı ve yetkililere başka adla düzenlenmiş bir Fransız pasaportu verdiği belirtildi.

Falsone'nin evinde yapılan aramada 5 ayrı cep telefonu ele geçirdi. Verilen bilgiye göre mafya babası İtalya ile iletişimi internet üzerinden kuruyordu.

Soruşturmayı yürüten Palermo Savcılığı'ndan Fernando Asaro, Falsono'nun yurtdışında olmasına rağmen, ülkesindeki yasadışı işleri yürütmeye devam ettiğini kaydetti.


Estetik ameliyat işe yaramadı

Falsone, Fransız yetkililerin dikkatini ilk kez nisan ayında sahte bir kaptanlık ehliyeti kullanmasıyla çekti. Sahte ehliyetle ilgli incelemelerini derinleştiren Fransa polisi, söz konusu ehliyet sahibinin firardaki mafya babası olduğu sonucuna vardı. Sicilya'nın Agrigento bölgesi sorumlusu olduğu belirtilen Falsone'nin tanınmamak için burun estetiği yaptırdığı belirtiliyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24