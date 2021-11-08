En az sekiz kişinin izdiham nedeniyle hayatını kaybettiği konserin ardından bir kişi Travis Scott ve Drake'ten şikayetçi oldu

Konserde çıkan izdihamda en az sekiz kişinin hayatını kaybetmesi sonrası rapçi Travis Scott ve sürpriz konuk Drake’e ‘kalabalığı kışkırttıkları’ belirtilerek dava açıldı.

BBC’de yer alan habere göre, Astroworld turnesi kapsamında gerçekleşen konsere giderek yaralanan 23 yaşındaki Kristian Paredes, Travis Scott ve Drake’e 1 milyon dolar tazminat talep ederek dava açtı.

İzdiham sonucu ölümlerin olduğu konserden sonra açıklama yapan Travis Scott, hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım edeceğini söylemişti.

Konserde yaklaşık 300 kişinin yaralandığı biliniyor.

Scott’ın izdiham sırasında yardım çığlıklarına rağmen şarkı söylemeye devam ettiğine yönelik suçlamalar yöneltiliyor. Öte yandan Scott’ın güvenlik görevlilerini izdihamı kontrol altına almak için yönlendirdiği de belirtiliyor.