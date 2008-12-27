En az onlar üzüldü!..



Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde ''Üç Büyükler'' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında, maçlarda en az süreyle yenik oynayanı Fenerbahçe oldu.



Sezonun ilk bölümünü 4 yenilgiyle kapatan sarı-lacivertli ekip, 16 haftalık dönemde 6 maçta skor olarak geriye düştü. Bu maçların 2'sinden galibiyet çıkarmayı başaran ''Sarı Kanaryalar'', toplamda 157 dakika süreyle rakiplerini geriden takip etti. Fenerbahçe, 88. dakikada gol yediği Sivasspor maçında sadece 2 dakika süreyle yenik oynarken, Galatasaray maçında ise yenik duruma düştükten 4 dakika sonra beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertliler 4-1 yenildikleri Kayserispor maçında ise toplam 69 dakika süreyle mağlup oynadı.



Galatasaray ise 16 haftalık ilk bölümdeki 6 maçta, toplam 7 kez rakipleri karşısında karşılaşma içinde skor olarak geriye düştü. Bu maçların 3'ünü yitiren sarı-kırmızılı ekip, diğer 3'ünde ise galibiyete ulaşmayı başardı, toplamda 171 dakika yenik oynadı. 4-2 yenildiği Eskişehirspor maçında skor olarak 2 kez geriye düşen ''Cim Bom'', 3-1 kazandığı Gençlerbirliği maçında sadece 2 dakika yenik oynarken, 4-1 yitirdiği Fenerbahçe derbisinde ise toplam 62 dakika mağlup mücadele etti.



Beşiktaş, 4 yenilgi aldığı ilk 16 haftalık bölümde, toplam 325 dakikayla, ''Üç Büyükler'' içinde maçlarda en uzun süreyle yenik oynayan takım oldu. Siyah-beyazlılar, 7 maçta, toplam 10 kez mağlup duruma düşerken, bunlardan 2'sinden galip ayrıldı, 1'inde beraberliği yakaladı, diğer 4'ünü ise kaybetti. Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Ankaraspor maçında da 2 kez skor olarak geriye düşen ''Kara Kartallar', Kayserispor maçında 5 dakika, Galatasaray maçında ise 79 dakika süreyle skor olarak geriden geldi.







