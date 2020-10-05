"En az bir haftadır hasta olanlarda ve nefes alamayanlarda kullanılır"; Trump'ın tedavisinde kullanılan steroid kafa karıştırdı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi hastanede süren ABD Başkanı Donald Trump'a bir steroid türü olarak Deksametazon verilmesi kafa karışıklığı yarattı. Nefes almakta güçlük çeken hastalara verilen steroidin genelde en az bir haftadır hasta olan ve oksijen seviyesi düşen hastalarda kullanılması ABD Başkanı'nın sağlığının durumu hakkında soru işareti oluşturdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkanı'nın geçen hafta cuma günü duyurduğu Koronavirüs pozitif sonucunun ardından 2 gündür de hastanede tedavisi sürüyor. Doktorları, Trump'ın durumunun iyiye gittiğini söylerken tedavisinde bir steroid türü olarak Deksametazon kullanıldığı belirtildi.

Imperial College London'dan deneysel tıp uzmanı ve Britanya'da hükûmetin virüsle mücadele ekibinin bir parçası olan Peter Openshaw, "Yeni başlamış bir hastalık durumunda stereoid kullanmaya başlamak alışılmış değil. Normalde en az bir haftadır hasta olan ya da oksijen yetmezliği yaşayan hastalarda kullanılır" dedi.

Doktorlar, ABD Başkanı'nın oksijen seviyesinin yüzde 95-100 arasındaki normal değerden yüzde 94'ün altına indiğini açıkladı. "Hiç yüzde 90'ın altına düştü mü?" sorusuna yanıt veren doktoru Sean Conley, "Yüzde 80'lerin altına hiç inmedi" sözüyle yanıt verdi.