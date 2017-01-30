En az 86 eşi olan Nijeryalı vaiz 93 yaşında öldü

Nijerya'da en az 86 eşi olan vaiz Muhammed Bello Abubakar, 93 yaşında hayatını kaybetti.

"Baba Masaba" adıyla anılan Abubakar'ın ülkenin orta kısmındaki Nijer eyaletinde bulunan evinde öldüğü açıklandı.

Abubakar'ın cenazesine büyük bir kalabalığın katıldığı bildirildi.

Nijerya'da yayımlanan Daily Trust gazetesi, Abubakar'ın ilk olarak medyadan ilgi gördüğü 2008'de 86 eşi bulunduğunu ve ölümüne dek bu sayının 130'a yükseldiğini yazdı.

Eşlerin bazılarının da hamile olduğu belirtildi.

BBC'nin 2008'de yaptığı haberde Abubakar'ın 170 çocuğu bulunduğu kaydedilmişti. Ancak Daily Trust, bu sayının ölümüne kadar 203'e yükseldiğini yazdı.

BBC'nin dokuz yıl önce konuştuğu eşler, şifacı olduğunu ileri süren Abubakar'la çeşitli hastalıklara çare ararken tanıştıklarını ve hastalıklarının iyileştiğini belirtmişti.

'Allah'ın emri'

Abubakar, "Ben çıkıp eş aramıyorum kendime. Onlar bana geliyorlar. Allah'ın benden bunu yapmamı istediğini düşünüyorum ve evlenmeye devam edeceğim" demişti.

Abubakar ile 20 yıldır evli olan Ganiat Muhammed Bello ise, ortaokuldayken annesi kendisini tedavi için Abubakar'a götürdüğünde tanıştıklarını söylemiş ve "Daha sonra evlenme teklif etti" diye konuşmuştu.

Bello ayrıca, "Benden yaşlı bir adamla evlenemeyeceğimi söylemiştim ama bana bunun doğrudan Allah'ın emri olduğunu söyledi" demişti.

Nijerya'daki İslam otoriteleri bu açıklamaların ardından Abubakar'dan uzaklaşmış ve ailesini bir tarikat olarak tanımlamıştı.