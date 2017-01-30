T24 LogoT24 Logo
Dünya

En az 86 eşi olan Nijeryalı vaiz 93 yaşında öldü

"Ben çıkıp eş aramıyorum kendime, onlar bana geliyorlar"

30 Ocak 2017 21:31

Nijerya'da en az 86 eşi olan vaiz Muhammed Bello Abubakar, 93 yaşında hayatını kaybetti.

"Baba Masaba" adıyla anılan Abubakar'ın ülkenin orta kısmındaki Nijer eyaletinde bulunan evinde öldüğü açıklandı.

Abubakar'ın cenazesine büyük bir kalabalığın katıldığı bildirildi.

Nijerya'da yayımlanan Daily Trust gazetesi, Abubakar'ın ilk olarak medyadan ilgi gördüğü 2008'de 86 eşi bulunduğunu ve ölümüne dek bu sayının 130'a yükseldiğini yazdı.

Eşlerin bazılarının da hamile olduğu belirtildi.

BBC'nin 2008'de yaptığı haberde Abubakar'ın 170 çocuğu bulunduğu kaydedilmişti. Ancak Daily Trust, bu sayının ölümüne kadar 203'e yükseldiğini yazdı.

BBC'nin dokuz yıl önce konuştuğu eşler, şifacı olduğunu ileri süren Abubakar'la çeşitli hastalıklara çare ararken tanıştıklarını ve hastalıklarının iyileştiğini belirtmişti.

'Allah'ın emri'

Abubakar, "Ben çıkıp eş aramıyorum kendime. Onlar bana geliyorlar. Allah'ın benden bunu yapmamı istediğini düşünüyorum ve evlenmeye devam edeceğim" demişti.

Abubakar ile 20 yıldır evli olan Ganiat Muhammed Bello ise, ortaokuldayken annesi kendisini tedavi için Abubakar'a götürdüğünde tanıştıklarını söylemiş ve "Daha sonra evlenme teklif etti" diye konuşmuştu.

Bello ayrıca, "Benden yaşlı bir adamla evlenemeyeceğimi söylemiştim ama bana bunun doğrudan Allah'ın emri olduğunu söyledi" demişti.

Nijerya'daki İslam otoriteleri bu açıklamaların ardından Abubakar'dan uzaklaşmış ve ailesini bir tarikat olarak tanımlamıştı.

ETİKETLER

nijeryakadınvaiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24