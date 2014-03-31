En aykırı anketi kim yayınladı?

Anket firmalarının İstanbul, Ankara ve İzmir’de birbirine yakın tahminlerde bulunduğunu belirten Star gazetesi yazarı Fehmi Koru, en aykırı anketin CHA’ya ait olduğunu belirtti.

Fehmi Koru, Star gazetesinde Taha Kıvanç mahlasıyla kaleme aldığı yazıda, “Aykırı araştırma hiç yok mu? Var; Cihan Haber Ajansı’nın anketi... Üç büyük kentin üçünü de CHP’nin kazanacağını öngörüyor CHA... İstanbul: AKP 33.2; CHP 34.8; MHP 15.5... Ankara: AKP 33.6; CHP 36.7; MHP 17.6... İzmir: AKP 25.6; CHP 41; MHP 15.5... Kimin tahmini doğru çıktı?” görüşünü dile getirdi.

Fehmi Koru’nun Star gazetesinin bugünkü (31 Mart 2014) nüshasında yayımlanan, “Kazananın kim olduğunu siz biliyorsunuz; ya firmalar?” başlıklı yazısı şöyle:

‘Kazananın kim olduğunu siz biliyorsunuz; ya firmalar?’

Katılım sanıldığından yüksek olabilir.

Yaşlı mı yaşlı bir kadını iki genç plastik bir sandalyeye oturtmuş, âdeta uçurarak merdivenlerden çıkarıyorlardı...

Hayatında ilk kez Çin’e yolu düşen bir dostumun “Şanghay’da yolda geçireceğimden daha az bir süre kalacağım” sözünü açmak üzere kullandığı, “Seçime yetişmem lâzım, anlıyorsun ya” cümlesi...

Gözlemse, gözlemim bunlar...

Herkes heyecanlı da, bazıları herkesten daha heyecanlı bu seçimde... Kimi neredeyse hayatını ortaya koydu tuttuğu partinin kazanması için; kimi de daha önce hiç oy vermediği partiyi kazandırmak için... Önceki her seçimde, “Bu defa işleri tamam” haberine güvenerek taraf belirlemiş olanlar var ve onlar da kendilerine ‘özel’ olduğu belirtilerek gösterilmiş anket sonuçlarının doğru çıkmasına bel bağlamış durumdalar...

Eski Bâbıâli diliyle konuşursak ‘kader seçimi’ bu çokları için...

Anket ve araştırma firmaları için de öyle...

Her seçim öncesinde vardıkları sonuçlar arasında farklar bulunmasına alıştığımız araştırma firmaları bu defa da ayrı tellerden çaldılar. Ak Parti’ye yüzde 49’u münasip gören de vardı aralarında, yüzde 30’u bile çok göreni de...

Tahmin edeceğiniz çevre, seçime beş kala, sosyal medyadan, “Ak Parti’nin oyu yüzde 28’e düştü”sevincini taşıyan mesajlar gönderdi.

Yıllardan beri, her seçimin ertesi günü çıkacak Kulis’i anket değerlendirmesine ayırırım; şimdi bunu daha büyük bir görev aşkıyla yapıyorum. Size burada sunacağım rakamlarla gazetenin birinci sayfasında karşılaşacağınız seçim sonuçlarını mukayese ettiğinizde, hangi firmanın, anket yarışından yüzü ak çıktığını anlayacaksınız...

Partilerin Türkiye genelinde alacağı oy da hesap edilmiş, ama önce üç büyük kentle ilgili anket sonuçlarına bakalım:

İstanbul’da firmaların hepsi banko “Ak Parti” demiş... SONAR: AKP 45.3; CHP 40.6; MHP 5.6; HDP 4.7... ANDY-AR: AKP 44.24; CHP 42.08; MHP 5.88; HDP 4.69... KONSENSUS: AKP 44.4; CHP 40.8; MHP 6.2; HDP 5-7... GEZİCİ: AKP 47.9; CHP 39.8; MHP 6.2; HDP 6.1... ORC: AKP 46.3; CHP 37.4; MHP 7.0; HDP 6.3...

Ankara’da Melih Gökçek’i kazandıran da var, “Mansur Yavaş kazanır” diyen de... SONAR: AKP 46.2; CHP 39.9; MHP 10.2... ANDY-AR: AKP 40.86; CHP 41.34; MHP 15.47... KONSENSUS: AKP 42.6; CHP 44.4; MHP 9.6... GEZİCİ: AKP 36.2; CHP 31.4; MHP 28.4... ORC: AKP 46.9; CHP 36.8; MHP 13.5...

Ya İzmir? Hepsi Aziz Kocaoğlu’nun (CHP) kazanacağından emin sonuç çıkarmış: SONAR: AKP 31.6; CHP 51.3; MHP 8.1... ANDY-AR: AKP 37.48; CHP 47.24; MHP 12.12... KONSENSUS: AKP 34.9; CHP 50.5; MHP 10.2; HDP 3.1... GEZİCİ: AKP 39.5; CHP 43.2; MHP 12.6... ORC: AKP 38.5; CHP 43.6; MHP 7.4...

Herhalde başka firmaların da illerle ilgili araştırmaları olmuştur, ancak son bir hafta içerisinde açıklanmış olanlar bunlar...

Şimdi de firmaların araştırmalarına göre partilerin Türkiye genelinde alacakları oyların tahminine bakalım:

KONDA: AKP 46; CHP 27; MHP 15; BDP 7... GENAR: AKP 47.0; CHP 28.5; MHP 14.4; BDP+HDP 7.2... A&G: AKP 43-45; CHP 26-27; MHP 14-16; BDP-HDP 8-11... POLLMARK: AKP 49.4; CHP 28.3; MHP 13.2; BDP_HDP 6.2... ANDY-AR: AKP 40.77; CHP 31.22; MHP 17.27; HDP 6.81...ORC:AKP 45.7; CHP 28.3; MHP 16.0; HDP 6.0...

Aykırı araştırma hiç yok mu? Var; Cihan Haber Ajansı’nın anketi... Üç büyük kentin üçünü de CHP’nin kazanacağını öngörüyor CHA... İstanbul: AKP 33.2; CHP 34.8; MHP 15.5... Ankara: AKP 33.6; CHP 36.7; MHP 17.6... İzmir: AKP 25.6; CHP 41; MHP 15.5...

Kimin tahmini doğru çıktı?