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Dünya

En Avrupalı: Merkel

Almanya Başbakanı Merkel "2010 yılının Avrupalısı" seçildi.

13 Temmuz 2010 03:00

T24- Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, Danimarkalı "Avrupa Hareketi" adlı oluşum tarafından "2010 yılının Avrupalısı" ödülü verildi.


Habertürk'te yer alan habere göre, Merkel, Danimarka'da, Avrupa'nın gelişimine katkıda bulunan kişilere verilen en büyük ödül olarak kabul edilen "2010 yılının Avrupalısı" ödülünü, Berlin'deki Başbakanlıkta düzenlenen törenle aldı.


Ödüle gerekçe olarak Merkel'in, sorunlara her zaman Avrupa çapında çözüm bulma ve kriz döneminde mali disiplinle euroyu gelecek için güçlü kılma çabası içinde olması gösterildi.


Almanya'nın gerekli mali garantileri de verdiği hatırlatılan gerekçe yazısında, bunun Merkel için kolay bir karar olmadığı, ancak Avrupa'nın geleceği açısından cesur ve gerekli bir adım olduğu kaydedildi.

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