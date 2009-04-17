En ağır ceza Lugano'ya



Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisine ilişkin disiplin cezaları açıklandı. PFDK, kavgaya karışan futbolculardan en çok cezayı 5 maçla Fenerbahçeli Lugano'ya verirken, Galatasaray'a da 1 maç saha kapatma ve 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.





Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki olaylı derbinin ardından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararını açıkladı.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yaptığı toplantının ardından rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketleri nedeniyle Lugano'ya 5 maç ile en ağır cezayı verdi.



Rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Volkan Demirel, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketlerinden dolayı da Arda Turan ve Semih Şentürk 3'er maç ceza aldı.



Emre Aşık rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi, Sabri Sarıoğlu da sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı 2'şer maçla cezalandırıldı.



Taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Galatasaray Kulübü'ne 1 maç seyircisiz oynama ve 80 bin TL para cezası veren PFDK, sporcularının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 maç da saha kapama cezası uyguladı. Kurul, seyircisiz oynama cezasının öncelikle infaz edilmesini karara bağladı.



Öte yandan, Galatasaray Başkanı Adnan Polat'a da federasyonun saygınlığını zedeleyici isnat ve eylemlerinden dolayı sportmenliğe aykırı hareket etmekten 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.



Bu arada, Fenerbahçe Kulübü'ne de toplam 40 bin 500 TL para cezası verildi. Kurul, maçta akreditasyon kartı olmayan kişilerin soyunma odasına alınmasından dolayı 5 bin, taraftarlarının ve sporcularının neden olduğu saha olayları nedeniyle 25 bin ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 10 bin 500 TL olmak üzere toplam 40 bin 500 TL para cezası kesti.



PFDK ayrıca, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz'a federasyonun saygınlığını zedeleyen beyanlarda bulunarak sportmenliğe aykırı hareket etmekten dolayı 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Adnan Polat'ın Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilmesine karar vermişti.



Ayrıca, maçın sonundaki olaylara karışan Galatasaraylı Sabri ve Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in de görüntülere dayanarak PFDK'ya sevkleri yönünde karar alınmıştı.



GALATASARAY İTİRAZ EDECEK



Galatasaray Kulübü Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, PFDK'nın verdiği tüm cezalar için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacaklarını açıkladı.



