En acı telefon konuşması!



T24 - Van’daki depremin ardından hüzünlü hikayeler de ortaya çıkıyor. İstanbul’da inşaatçılık yapan Vanlı Adem İlhan, Erciş’te bir kahvehanenin enkazı altında kalan ağabeyi Çelik İlhan’la son nefesini verene kadar telefonla konuştu ve bugün de cenazesini almak için uçakla Van’a gitti.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, THY’ye ait bir uçakla yanında akrabalarıyla bu gün saat 12.00’de Van’a giden Adem İlhan, uçağa binmeden önce enkaz altındaki ağabeyi ile yaptığı konuşmada ona moral vermeye çalıştığını belirterek, şunları söyledi: "Depremi duyduğum anda önce köyümü aradım. Köydekiler sağdı.





Daha sonra Erciş’te inşaatlarda çalışan 40 yaşındaki ağabeyim Çelik İlhan’ı aradım. Ağabeyim telefonu açtı. Önce sevindim ama enkaz altında olduğunu söyleyince paniğe kapıldım. Durumunun nasıl olduğunu sorduğumda, çok sıkışık bir yerde olduğu için nefes almakta zorluk çektiğini söyledi. Bir kolunun da taşların altında ezildiğini ve çok kanadığını söyledi. Hemen başka bir telefonla ilk yardım ve kurtarma ekiplerini aradık. Pazar günü olduğu için bir kahvede arkadaşlarıyla beraber otururken yakalanmış. Bir süre moral vermek için konuştum. Bir de telefonun şarjının biteceğinden korktum. Ancak bir saat sonra ağabeyimin sesi fısıltı haline geldi ve konuşamaz oldu. "





Adem Çelik cenaze törenine katılmak için İstanbul’da beraber olduğu akrabalarıyla birlikte THY uçağı ile Van’a gitti.







Yardım ekipleri bölgeye gitmeye devam ediyor





Türkiye’nin yaşadığı en büyük depremlerden biri olan Van ve çevresini etkileyen 7,2 büyüklüğündeki deprem için İstanbul’dan da yardım ekipleri gitmeye devam ediyor.



Kimse Yok mu? Derneğinden 17 kişilik bir ekip de bu gün saat 12.00’de THY’ye ait bir uçakla Van’a gitti. Derneğin Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu Osman Gözcü, enkaz altında canlı çıkartma süresinin 72 saat olduğunu belirterek hareketlerinden önce Atatürk Havalimanı’nda şunları söyledi: "Biz oraya varınca, Valiliğin görevlendireceği bölgede çalışacağız. Öncelikle enkaz altında kalanları kurtarma çalışması yapacağız. Daha sonra da orada kalıcı bir ekip oluşturup, çadırlarda yaşayanlara yardımcı olacağız. Ekibimiz de doktorlar da var."







