Emtianın faturasını sanayici ödeyecek

Emtia ürünlerindeki artışın
temelinde talep artışı yok. Diğer bir deyişle örnek olarak 'büyük
iletişim hatları kuruluyor o nedenle bakır fiyatları artıyor'
diyemeyiz. Spekülatif yatırımcıların dolar gibi temel yatırım
araçlarını güvenli bulmaması nedeniyle emtia ürünlerinde bu kriz
döneminde yatırım yaptıklarını gördük. Bu spekülatif ataklar nedeniyle
fiyatların arttığını görüyoruz. Dolayısıyla dolar yeniden artmaya
başladığında bu ürünlerin de yeniden düşeceğini göreceğimizi
düşünüyorum. Bu nedenle enflasyona uzun vadede bir etkisi olmaz bence.
Endüstri maliyetlerini mutlaka artıracaktır ama yine kısıtlı bir etkisi
olacaktır.
Hangi üründeki artış hangi sektörün maliyetini ne kadar etkiliyor?
Alüminyum
Dayanıklılığı, kolay
işlenebilirliği, iyi bir iletken olması nedeniyle birçok sektörde
kullanılıyor. Toplam endüstriyel kullanımının yüzde 26'sı otomotiv,
yüzde 22'si ambalaj, yüzde 8'i elektrik, yüzde 8'i makina imalat ve
yüzde 14'ü de diğer sektörlerde tüketiliyor.
Petrol
Dünyada endüstriyel kullanımı
keşfedildiği 19. yüzyıldan itibaren hızla artan petrol, çok bilinen
enerji dışında, taşımacılık başta olmak üzere ilaç sanayiinden,
tarımsal besin maddelerine, ambalajdan, kimyasallar ve yapı
endüstrisinde çok yaygın olarak kullanılıyor.
Doğalgaz
Enerji sektöründe ve özellekle de
elektrik enerjisi üretiminde petrola dayalı teknolojilerin yerini hızla
alsa da, son 50 yılda ağırlıklı olarak konut ısınma alanlarında önemli
bir pay sahibi olurken, özellikle gübre üretiminde artan kullanımı
doğalgaz tarımın da vazgeçilmezlerinden.
Çelik
Yeryüzünde ilk kullanılan madenler
arasında sayılan demirden elde edilen çelik birçok endüstrinin temel
girdisi durumundadır. Özellikle inşaat, yol, köprü baraj gibi altyapı
ve makina imalat sanayiindeki etkin kullanımı çeliği hemen tüm
sektörlerde en önemli girdi durumuna getiriyor.
Bakır
Demir gibi Bronz Çağı'ndan bu yana
kullanılan bakır yüksek iletkenlik özellliği nedeniyle elektriğin
endüstriyel kullanımından bu yana elektrik akımı ile birlikte
anılmaktadır. Bakırın yüzde 42'si elektrik, elektronik sektöründe,
yüzde 28 yapı sektöründe, yüzde 12'si otomotiv, yüzde 9'u küçük ev
aletleri ve yüzde 9'u da makina imalat sanayiinde kullanılıyor.
Nikel
İlk olarak 18. yüzyıl ortalarında
ayrı bir metal olarak ayrıştırılarak kullanılmaya başlanan nikel
korozyona karşı yüksek dayanıklılığı nedeniyle, çevresel etkiler
altındaki alet-araç yapımında kullanılıyor. Bu nedenle nikel'in yüzde
65'i paslanmaz çelik, yüzde 8'i elektrokaplama, yüzde 5'i kimya ve
yüzde 22'si de diğer alaşımların yapımında kullanılıyor.
Çinko
Çinko, başta demir olmak üzere
korozyona dayanıksız metalleri iletkenliğini engellemeder koruyucu
özelliği ile biliniyor. Bu özellikleri çinkonun yüzde 47 ile hemen
yarısı galvanizleme işlemlerinde kullanılıyor. Çinko'nun yüzde 19'u
bronz/pirinç, yüzde 14'ü çeşitli alaşımlar, yüzde 9'u kimya, yüzde 8'i
kalıpçılık ve yüzde 3'ü de diğer endüstri kollarında kullanılıyor.
Gıda ürünleri (Mısır, buğday, şeker)
Dünyanın en çok üretilen tarımsal
ürünleri arasında yer alan buğday ve mısır ile şeker, tarıma dayalı
endüstrinin en önemli girdileri olarak kabul ediliyor. Hemen tüm gıda
ürünlerinin ana hammaddesi oldukları kadar, katkı ürünleri olarak da
yer alan hububat ve şeker, en gelişmiş sanayilerden, yoksul tarım
ülkelerine kadar tüm dünyada yaşamsal önem taşıyor.