Emtianın faturasını sanayici ödeyecek

Krizin etkileri ile boğuşan sanayici, yükselen emtia fiyatları ile de kötü günler geçiriyor.



Ekonomik kriz sonrası yatırımcıların finansal sistemden uzaklaşarak emtia ürünlerini alternatif yatırım aracı olarak görmesinin etkileri sanayiciyinin kriz faturasını artırıyor. Referans'ın haberine göre;merkez bankalarının global olarak düşük faiz politikalarıyla ayakta tutulmaya çalışılan endüstri, şimdi de kendi taleplerinden bağımsız olarak hızla tırmanışa geçen emtia fiyatlarının baskısı altına itiliyor.





Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi zamları ve faizlerin düşürülmesi ile beraber sanayideki girdi maliyetlerinin de artması enflasyon baskısına neden oluyor.

IMF emtia endeksine göre fiyatlar 86 puan arttı





Küresel ekonomik kriz sonrası temel yatırım araçlarının güven vermemesi ile yıldızı parlayan emtia piyasaları, talepteki düşüşün yüksek stok yaratmasına rağmen, güvenli bir liman olarak görüldü ve tarihi bir toparlanma seyrine girdi.Finans uzmanlarına göre küresel kriz sonrası ilk toparlanma emareleri bu piyasada görüldü.





Krizin ilk belirtileri ile IMF Emtia Endeksi'ne yansıyan rakamlarda akaryakıtta yüzde 64'lere varan, tarım ürünlerinde yüzde 33, gıdada ise yüzde 33,4'e varan düşüşler görülmüştü.

2009 haziranında ise aynı emtia ürünlerindeki rakamların tümünün pozitif seyre geçtiği görüldü. Rapora yansıyan tablolarda rakamsal olarak yine aynı endekse göre akaryakıt yüzde 42,7, tarım ürünleri 13,6, gıda ise yüzde 19,6 artış tarafına geçti.

Endeksin tüm ürünler üzerindeki ortalaması ise krizin dibinde -55'e kadar varırken haziran 2009'da 31.1 seviyesine kadar çıktı.

Emtia fiyatlarındaki artış enflasyon baskısı yaratır mı





Ancak bu artış sanayiciye "girdi maliyetlerinin artması" olarak yansıdı. Siparişleri kriz nedeniyle zaten düşen endüstriyel üreticiler mevcut talebi karşılamak için yapabildikleri kısmi alımlarda dahi yüksek fiyat ile karşılaşıyorlar. Bu gelişmeler toplamda sanayiye girdi maliyetlerin artması nedeniyle enflasyon baskısını artıracak etkenlerden görülüyor.