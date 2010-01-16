Emtia yatırımcının yüzünü güldürecek

T24 - Finansal krizin tarım sektörüne büyük zarar vermesi, önümüzdeki birkaç yılda gıda stokların tükenmesine neden olabilir. Analistler tarım ürünlerine yatırım yapmanın kazançlı bir tercih olabileceğini belirtiyor.





CNBC’de yayımlanan bir haberde, stokları azalan pamuk ve kahve gibi ürünlere yatırım yapmanın, hisselere yatırım yapmaktan daha kazançlı olabileceğine dikkat çekildi.



Haberde görüşlerine yer verilen analist Jim Rogers, “Dünya genelindeki stoklar, son yıllardaki en düşük seviyesinde” diyerek, özellikle gıda maddeleri olmak üzere, emtiaya yönelmelerin yatırımcıların yüzünü güldürebileceğine dikkat çekti.





Fiyatlar yükselecek



Roger, stoklardaki azalmanın özellikle tarım ürünleri ve diğer emtianın fiyatlarını tavan seviyeye çıkaracağının altını çizdi. Analist aynı zamanda yatırımcıların kahve ve pamuğa yatırım yapmaları durumunda iyi paralar kazanabileceklerini belirtti.



Bu ürünlere ek olarak, geçen sene üretim artışı yaşanan şekerin de iyi bir tercih olabileceğine dikkat çeken Rogers, şekerin stoklarının rekor seviyesinin yüzde 70 daha aşağısında olduğunu belirtti.





Her senaryoda kazandıracaklar



Haberde yatırımcıların hisselere yatırım yaparak kendilerini riske atmaması gerektiğine dikkat çekilirken, emtianın hem iyimser hem de kötümser senaryolarda kazandıracağının altı çizildi.



Rogers’a göre, ekonominin sıçrama yaşaması durumunda, emtia fiyatları artan talepten dolayı yükselecek ancak ekonomi zayıf seyrini devam ettirirse, merkez bankaları piyasaya para aktarmaya devam edecek ve emtia enflasyona karşı kalkan olarak kullanılır hale gelecek.



Altın ve petrol yatırımlarında dikkatli olunması gerektiğini söyleyen analist, bu ürünlerin alış fiyatlarının satış fiyatlarından her zaman için daha yüksek olduğunu ve yatırımcıların aradaki fark dolayısıyla para kaybedebileceklerini belirtti.



Bununla birlikte, Rogers, değerli metallere yatırım yapmak isteyenlerin, gümüş ve paladyumu tercih ederek, başarıya ulaşabileceklerini belirtti.

