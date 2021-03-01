Emtia piyasası: Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki Koronavirüs yardım paketini onaylayarak Senato'ya göndermesinin ardından yükseldi.

Altın fiyatları da, 1,716 dolar ile Haziran ayından bu en düşük düzeyi görmesinin ardından, küresel piyasalarda doların zayıflaması ve ABD Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs yardım paketini onaylamasıyla, hafif toparlanarak 1,750 doların üzerine döndü.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

- Brent petrol yüzde 1.08 artışla 65.33 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.25 artışla 62.38 dolar,

- altın yüzde 1.41 artışla 1,751.39 dolar,

- gümüş yüzde 1.43 artışla 26.89 dolar,

- bakır yüzde 3.79 düşüşle 9,000.00 dolar,

- platin yüzde 2.86 artışla 1,220.13 dolar,

- paladyum yüzde 1.25 artışla 2,346.69 dolar düzeyindeydi.

Çeyrek altın ne kadar?

İç piyasada, gram altın 415 liraya, çeyrek altın 703 liraya, Cumhuriyet altını da 2,815 liraya geriledi.

Ahlatçı Yatırım'ın günlük bülteninde, "Yukarı yönlü hareketine devam eden Brent petrol için ham stoklarda yaşanan artış, hareketin kuvvetini azaltıyor" denildi ve eklendi:

"Amerikan Petrol Enstitüsü’nün haftalık olarak açıkladığı ham petrol stokları 5 hafta aradan sonra ilk kez arttığını bildirirken haberler sonrasında satışların yaşandığı görülse de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Aynı zamanda, ABD’li üreticiler, ham petrol üretiminin yüzde seksenine yeniden başlandığını bildirdi. 4 Mart’ta yapılacak olan OPEC toplantısı Brent Petrol’ün gelecekteki seyri için önem arz ediyor."

Dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte ons altında görülen değer kaybının derinleştiğine işaret edilen bültende, altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

"ABD 10 Yıllık tahvil getirilerinin yüzde 1,50’yi aşması üzerine küresel piyasa borsalarında sert satışlar görüldü. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın geçen hafta Senato'ya yaptığı sunumlarda ekonomik toparlanmaya ilişkin fikirleri sunarken ekonomik büyüme için alınması gereken kararlar için hazır olduklarını tekrar ederken ABD hükümetinin iç talebi canlandırmak adına uygulamaya geçirmek istediği Covid-19 salgın teşvik paketi onay aldı. Ons altında yukarı yönlü trendin oluşması için 1800 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor."