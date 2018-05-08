EMTİA PİYASALARI – Trump'ın açıklaması öncesi petrol yükseliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, İran ile var olan nükleer anlaşmaya ilişkin bugün (TSİ 21:00) yapacağı açıklama öncesinde petrol fiyatları 2014 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek düzeyde.

Trump\'ın İran\'a yönelik ekonomik yaptırımları tekrar başlatma ihtimali petrol piyasalarında arz endişelerini körüklemesiyle, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolünün varil fiyatı 75.94, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 70.2 dolarda.

Dolar endeksi 93.206 puanda seyrederken, doların küresel piyasalarda değer kazanması metal fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler;

- Gümüş yüzde 0.55 düşüşle 16.405 dolardan,

- Altın yüzde 0.46 düşüşle 1,308 dolardan,

- Bakır yüzde 1.10 düşüşle 3.045 dolardan,

- Platin yüzde 0.37 düşüşle 909.9 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.17 düşüşle 960.5 dolardan işlem gördü.