EMTİA PİYASALARI – Tropik fırtına endişesiyle artan petrol fiyatları çekildi 

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Eylül (DHA) – Tropik fırtına endişesiyle boşaltılan Meksika Körfezindeki petrol kuyusu platformlarının etkisiyle artan petrol fiyatları çekildi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.63 düşüşle varil başına 77.64 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.02 düşüşle 69.16 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları ise, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliği etkisiyle karışık seyirde.

- gümüş yüzde 0.14 düşüşle 14.16 dolardan,

- altın yüzde 0.02 düşüşle 1,1198.9 dolardan,

- bakır yüzde 0.12 düşüşle 2.599 dolardan,

- platin yüzde 0.50 düşüşle 774.7 dolardan,

- paladyum yüzde 0.12 artışla 968.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 257 liraya, çeyrek altın 417 liraya, Cumhuriyet altını da 1,710 liraya döndü.