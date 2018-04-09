EMTİA PİYASALARI – Ticaret savaşlarında yeni perde beklentisi altın fiyatlarını sabitledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Nisan (DHA) – ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerginlikte yeni hamle beklenirken altın fiyatları durağan halde.

Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleri gölgesinde yüzde 0.05 arttı ve 90.150 düzeyinde.

- altın yüzde 0.10 düşüşle 1334.8 dolardan,

- platin yüzde 0.73 artışla 924.2 dolardan,

- gümüş yüzde 0.26 artışla 16.4 dolardan,

- bakır yüzde 0.18 artışla 3.064 dolardan,

- paladyum yüzde 0.66 artışla 901.1 dolardan işlem gördü

Suriye’de yaşanan gelişmeler ve ABD ile Çin arasında ticaret savaşı gerginliği piyasayı diken üstünde tutuyor olsa da petrol fiyatlarında artış görüldü. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.46 artışla 67.42 dolar, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.39 artışla 62.3 dolardan işlem gördü.