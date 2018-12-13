EMTİA PİYASALARI – Ticaret gerginliklerinin azalmasıyla petrol fiyatları hafif yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları, azalan ABD envanteri ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin hafiflemesiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.53 artışla 60.47 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.33 artışla 51.32 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin azalmasıyla hafif geriledi. Uluslararası piyasalarda;

- gümüş, yüzde 0.17 düşüşle 14.73 dolardan,

- altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,249.7 dolardan,

- bakır, yüzde 0.65 artışla 2.788 dolardan,

- platin, yüzde 0.06 düşüşle 806.6 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.04 artışla 1,195 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 214 liraya, çeyrek altın 351 liraya, Cumhuriyet altını da 1,442 liraya döndü.