EMTİA PİYASALARI – Suudi Arabistan açıklamasıyla petrol 75 dolara geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Suudi Arabistan’ın, ABD’nin İrana yönelik yaptırımları sebebiyle oluşacak üretim azalmasını telafi etmek için günlük üretimini 11 milyon varile yükseltebileceğini açıklaması sonrasında petrol fiyatları 75 dolar düzeyine geriledi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el-Fatih, \"müşterilerin memnuniyeti için ülkesinin her türlü talebi karşılayacağını\" duyurdu.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.53 düşüşle 75.27 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.51 düşüşle 66.09 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, üç aylık zirvede seyrediyor.

- gümüş, yüzde 0.16 düşüşle 14.77 dolardan,

- altın, yüzde 0.25 düşüşle 1,2233.7 dolardan,

- bakır, yüzde 0.22 artışla 2.764 dolardan,

- platin, yüzde 0.47 düşüşle 831.5 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.11 artışla 1,1124.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,553 liraya döndü.