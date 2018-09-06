EMTİA PİYASALARI – Petroldeki düşüş İran yaptırımları öncesinde sınırlı kaldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Eylül (DHA) –Gelişmekte olan piyasalarda görülen çalkantılar etkisiyle petrol fiyatlarında görülen gerileme, ABD’nin Kasım ayında İran’a yönelik getireceği yaptırımların piyasayı daraltacağı endişesiyle yavaşladı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.62 artışla varil başına 77.75 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.29 artışla 68.92 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise, artan talep etkisiyle arttı.

- gümüş yüzde 0.63 artışla 14.31 dolardan,

- altın yüzde 0.65 artışla 1,209.1 dolardan,

- bakır yüzde 1.55 artışla 2.650 dolardan,

- platin yüzde 0.52 artışla 788 dolardan,

- paladyum yüzde 0.80 artışla 968.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 415 liraya, Cumhuriyet altını da 1,695 liraya döndü.