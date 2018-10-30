EMTİA PİYASALARI – Petrol yaptırım endişelerine rağmen düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Petrol fiyatları küresel hisse senedi piyasalarında görülen düşüş etkisiyle, ABD’nin İran’a yönelik ham petrol ihracatı yaptırımlarının başlayacak olmasına rağmen düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.28 düşüşle 77.12 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.13 artışla 67.13 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı korkularının artmasıyla doların güçlenmesi etkisiyle düştü.

- gümüş, yüzde 0.40 artışla 14.50 dolardan,

- altın, yüzde 0.13 artışla 1,229.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.49 düşüşle 2.727 dolardan,

- platin, yüzde 0.16 artışla 838.2 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.19 artışla 1,081.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 218 liraya, çeyrek altın 363 liraya, Cumhuriyet altını da 1,502 liraya döndü.