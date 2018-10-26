EMTİA PİYASALARI – Petrol yaptırım endişelerine karşın düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) – Petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının doğurduğu endişelere karşın, Suudi Arabistan\'dan gelen üretim artışı sinyallerine bağlı olarak düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.47 düşüşle 76.53 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.83 düşüşle 66.77 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, Ocak ayından bu yana en uzun yükseliş trendinde,

- gümüş, yüzde 0.65 artışla 14.725 dolardan,

- altın, yüzde 0.52 artışla 1,238.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.87 düşüşle 2.7305 dolardan,

- platin, yüzde 0.31 artışla 834.3 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.42 düşüşle 1,083 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 365 liraya, Cumhuriyet altını da 1,501 liraya döndü.