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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol piyasalarındaki daralma fiyatları yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Eylül (DHA) – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Pazar günkü toplantısında üretim artırmaması ve ABD’nin önümüzdeki haftalarda İran’a uygulayacağı yeni yaptırımlarıyla petrol piyasalarının daralaca

27 Eylül 2018 11:46

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Eylül (DHA) – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Pazar günkü toplantısında üretim artırmaması ve ABD’nin önümüzdeki haftalarda İran’a uygulayacağı yeni yaptırımlarıyla petrol piyasalarının daralacağı endişeleri etkisiyle yükseldi
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.91 artışla varil başına 82.08 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.10 artışla 72.36 dolardan işlem görüyor.
OPEC Petrol Sepeti 21 Eylül\'de sona eren haftada 0.53 dolar artışla ortalama 76.71 dolara yükseldi. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 76.18 Dolar düzeyindeydi.
Metal fiyatları, ABD Merkez Bankası\'nın (FED) 25 baz puanlık faiz artışı sonrasında karışık seyrediyor.
     - gümüş yüzde 0.34 artışla 14.45 dolardan,
     - altın yüzde 0.12 artışla 1,200.9 dolardan,
     - bakır yüzde 0.55 düşüşle 2.8135 dolardan,
     - platin yüzde 0.01 düşüşle 829 dolardan,
     - paladyum yüzde 0.11 düşüşle 1,061.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 235 liraya, çeyrek altın 383 liraya, Cumhuriyet altını da 1,580 liraya döndü.

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