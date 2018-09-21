EMTİA PİYASALARI – Petrol OPEC öncesi 80 dolar sınırında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Pazar günü gerçekleştireceği toplantı öncesi 80 dolar sınırına dayandı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.43 artışla varil başına 79.03 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.24 artışla 70.47 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ticaret savaşı endişelerinin dolar talebini azaltmasıyla arttı.

- gümüş yüzde 1.15 artışla 14.455 dolardan,

- altın yüzde 0.27 artışla 1,214.6 dolardan,

- bakır yüzde 1.77 artışla 2.788 dolardan,

- platin yüzde 0.48 artışla 838.2 dolardan,

- paladyum yüzde 0.21 artışla 1,046.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 243 liraya, çeyrek altın 398 liraya, Cumhuriyet altını da 1,610 liraya döndü.