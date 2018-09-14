EMTİA PİYASALARI – Petrol karışık, metaller yükselişte

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Eylül (DHA) – Petrol fiyatları, son dört ayın en yüksek düzeyine yükseldikten sonra, ticaret tartışmalarının ve gelişmekte olan piyasalardaki olası kizlerin talebi azaltacağı endişeleriyle karışık hareket ederken, metal fiyatları yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.04 düşüşle varil başına 78.15 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.25 artışla 68.76 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, ABD enflasyonu verisinin ardından doların düşmesiyle arttı;

- gümüş yüzde 0.32 artışla 14.29 dolardan,

- altın yüzde 0.27 artışla 1,211 dolardan,

- bakır yüzde 0.11 artışla 2.686 dolardan,

- platin yüzde 0.71 artışla 809 dolardan,

- paladyum yüzde 0.59 artışla 974.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 234 liraya, çeyrek altın 392 liraya, Cumhuriyet altını da 1,600 liraya döndü.