T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki artış sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ağustos (DHA) -  Petrol fiyatları, ABD'de petrol stoklarındaki düşüş ve dolarda zayıflamanın yanında, ABD'nin İran'a yaptırımlarının etkisiyle küresel arzda beklenen daralmaya bağlı olarak yükseliyor

22 Ağustos 2018 12:50

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ağustos (DHA) -  Petrol fiyatları, ABD\'de petrol stoklarındaki düşüş ve dolarda zayıflamanın yanında, ABD\'nin İran\'a yaptırımlarının etkisiyle küresel arzda beklenen daralmaya bağlı olarak yükseliyor.
Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent hampetrolü günlük yüzde 0.34 artışla varil başına 72.88 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.35 artışla 66.07 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları ise ABD Başkanı Trump’ın Fed’in faiz yükseltmesini eleştirmesi üzerine haftanın zirvesine ulaşmasının ardından düşüşte
Gümüş yüzde 0.38 düşüşle 14.71 dolardan, altın yüzde 0.03 artışla 1,200 dolardan, bakır yüzde 1.30 düşüşle 2.660 dolardan, platin yüzde 0.26 düşüşle 790.9 dolardan, paladyum yüzde 0.97 düşüşle 901.2 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altın fiyatı 233 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,540 liraya yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAğustos DHAPetrolABDTürkiyeBrentAltınABD Başkanı Trumpın FedinCumhuriyet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24