EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki artış ABD stokları etkisiyle baskılandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları, Perşembe günü son 18 ayın en düşük düzeylerine geriledikten sonra Cuma günü kayıplarının bir kısmını telafi etti; ancak, ABD stoklarındaki fazlalık artışı baskıladı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.04 artışla 52.18 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.10 artışla 45.10 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, küresel hisse senedi piyasalarında görülen uçuculuk etkisiyle riskten kaçınan yatırımcıların güvenli liman arayışı ile yüksek düzeyini koruyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.42 artışla 15.375 dolardan,

- altın, yüzde 0.14 düşüşle 1,279.3 dolardan,

- bakır, yüzde 1.76 artışla 2.715 dolardan,

- platin, yüzde 0.42 düşüşle 798 dolardan

- paladyum da yüzde 0.54 artışla 1,200.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 216 liraya, çeyrek altın 353 liraya, Cumhuriyet altını da 1,454 liraya döndü.