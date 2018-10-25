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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarında yön yukarıya döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Petrol fiyatlarının yönü, küresel hisse senedi borsalarındaki büyük satışların ardından, yukarıya döndü

25 Ekim 2018 21:03

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Petrol fiyatlarının yönü, küresel hisse senedi borsalarındaki büyük satışların ardından, yukarıya döndü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.35 artışla 76.44 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.52 artışla 67.17 dolardan işlem gördü.
Altın fiyatları, güvenli liman arayan yatırımcılar etkisiyle yükseldi.
       - gümüş, yüzde 0.28 düşüşle 14.635 dolardan,
       - altın, yüzde 0.06 artışla 1,231.8 dolardan,
       - bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.7565 dolardan,
       - platin, yüzde 0.16 düşüşle 830.3 dolardan,
       - paladyum da yüzde 1.92 düşüşle 1,091.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 365 liraya, Cumhuriyet altını da 1,503 liraya döndü.

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