EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları zayıf Çin verileriyle düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından Çin\'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerindeki düşüşe bağlı olarak geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.55 düşüşle 61.11 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.63 düşüşle 52.25 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle düştü. Küresel emtia borsalarında;

- gümüş, yüzde 1.82 düşüşle 14.515 dolardan,

- altın, yüzde 0.86 düşüşle 1,236 dolardan,

- bakır, yüzde 1.21 düşüşle 2.733 dolardan,

- platin, yüzde 1.88 düşüşle 782.5 dolardan,

- paladyum da yüzde 2.85 düşüşle 1,156.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 214 liraya, çeyrek altın 350 liraya, Cumhuriyet altını da 1,440 liraya döndü.