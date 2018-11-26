EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 8.0'lik düşüş sonrası toparlanıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 (DHA) – Petrol fiyatları, Cuma günü, artan stoklar ve azalan talep etkisiyle yüzde 8.0 civarı düştükten sonra toplarlandı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.55 artışla 59.71 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.99 artışla 50.92 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, G20 Zirvesi öncesi yatay seyrediyor.

- gümüş, yüzde 0.58 artışla 14.325 dolardan,

- altın, yüzde 0.21 artışla 1,225.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.02 düşüşle 766 dolardan,

- platin, yüzde 0.45 artışla 848.8 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.39 düşüşle 1,110.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 208 liraya, çeyrek altın 340 liraya, Cumhuriyet altını da 395 liraya döndü.