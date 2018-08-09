EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 3.0 düşüş ardından yükselişe geçti  

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ağustos (DHA) – ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların yeniden başlamasıyla doğan tedarik endişeleri etkisiyle petrol fiyatları, dün görülen artış sonrası, Çin’den gelen talebin azalmasıyla petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir sürüyor.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.04 artışla varil başına 72.31 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.06 düşüşle 66.90 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları ise doların yen karşısında güçlenmesiyle arttı

Gümüş yüzde 0.41 artışla 15.49 dolardan, altın yüzde 0.10 artışla 1,222.2 dolardan, bakır yüzde 1.82 artışla 2.801 dolardan, platin yüzde 0.99 artışla 837.7 dolardan, paladyum yüzde 0.67 artışla 892.3 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 211 liraya, çeyrek altın 334 liraya, Cumhuriyet altını da 1,370 liraya döndü.