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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 1.0'den fazla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve üye olmayan ülkelerin üretiminde görülen artış ve talebi yavaşlatma ihtimali olan küresel durgunluk etkisiyle yüzde 1

02 Ocak 2019 20:17

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve üye olmayan ülkelerin üretiminde görülen artış ve talebi yavaşlatma ihtimali olan küresel durgunluk etkisiyle yüzde 1.0’den fazla düştü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.17 düşüşle 53.17 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.12 düşüşle 44.9 dolardan işlem görüyor.  
Altın fiyatları, yatırımcıların küresel büyüme endişeleri ve hisse senedi piyasalarında görülen düşüş endişeleriyle güvenli liman arayışı etkisiyle arttı.
Küresel emtia piyasalarında;
       - gümüş, yüzde 0.58 düşüşle 15.45 dolardan,
       - altın, yüzde 0.36 artışla 1,285.9 dolardan,
       - bakır, yüzde 0.99 düşüşle 2.605 dolardan,
       - platin, yüzde 1.09 düşüşle 791.9 dolardan
       - paladyum da yüzde 0.13 düşüşle 1,195.6 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 363 liraya, Cumhuriyet altını da 1,489 liraya döndü.

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