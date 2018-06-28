EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yükselişe hız keserek devam ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Haziran (DHA) –Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Libya ile Kanada\'daki arz kesintilerinine ve ABD\'nin İran\'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin haberlere bağlı olarak son üç yılın en yüksek düzeylerine kadar yükselen Batı Teksas hafif petrolü, yüksek ABD stoğunun etkisiyle hafif geri çekilse de, düne göre yüzde 0.49 artışla 73.12 dolara çıktı.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı da, 78 doların üzerine yükseldikten sonra, günlük yüzde 0.27 artışla 77.94 dolar düzeyine döndü.

Altın fiyatları küresel piyasalarda artış göstermesine rağmen son altı ayın en düşük düzeyine yakın hareket ediyor.

- gümüş yüzde 1.24 düşüşle 16.035 dolardan,

- altın yüzde 0.26 düşüşle 1,252.8 dolardan,

- bakır yüzde 1.71 düşüşle 2.9335 dolardan,

- platin yüzde 1.01 düşüşle 853.3 dolardan,

- paladyum yüzde 0.92 düşüşle 935.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 184 liraya, çeyrek altın 302 liraya, Cumhuriyet altını da 1,238 liraya döndü.