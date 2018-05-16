EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüksek düzeyde tutunuyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda son üç yılın en yüksek düzeyine çıkan petrol fiyatları, İran’a yönelik yaptırımlar ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı’nın (OPEC) ABD petrol arzına yönelik beklentiyi yukarı yönlü revize etmesiyle yüksek düzeyde tutunuyor.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü 78.17 dolar, ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı da 71.10 dolar düzeyini korudu.

Geçen hafta ortasında 93.416 ile dört ayın zirvesini gören dolar endeksi yeni haftanın ilk işlemlerinde günlük yüzde 0.05 düşüşle 93.23 düzeyinde.

Altın fiyatları da güçlenen dolar karşısında zayıflarken, metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu;

- Gümüş yüzde 0.22 artışla 16.305 dolardan,

- Altın yüzde 0.26 artışla 1,293.7 dolardan,

- Bakır yüzde 0.25 artışla 3.0635 dolardan,

- Platin yüzde 0.22 artışla 899.8 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.45 düşüşle 978.8 dolardan işlem gördü.