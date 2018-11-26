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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yeniden 60 doların altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları gün içinde 60

26 Kasım 2018 20:51

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları gün içinde 60.36 dolara kadar yükseldikten sonra yeniden 60 doların altına geriledi.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.02 artışla74.65 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.69 artışla 51.27 dolardan işlem gördü.
Metal fiyatları, G20 zirvesi öncesi karışık seyrediyor.
 - gümüş, yüzde 0.12 artışla 14.6 dolardan,
- altın, yüzde 0.16 artışla 1,225.2 dolardan,
- bakır, yüzde 0.49 düşüşle 2.753 dolardan,
- platin, yüzde 0.07 düşüşle 845.2 dolardan,
- paladyum da yüzde 0.67 artışla 1,121.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 206 liraya, çeyrek altın 329 liraya, Cumhuriyet altını da 1,387 liraya döndü.
 

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