EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları tedarik endişeleriyle arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Eylül (DHA) – Petrol fiyatları ABD’den gelen üretim güvencelerine rağmen tedarik endişeleri etkisiyle arttı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.85 artışla varil başına 78.75 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.71 düşüşle 69.48 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle, bakır dışında yükseldi.

- gümüş yüzde 0.55 artışla 14.22 dolardan,

- altın yüzde 0.38 artışla 1,205.6 dolardan,

- bakır yüzde 0.36 düşüşle 2.6375 dolardan,

- platin yüzde 0.66 artışla 804.4 dolardan,

- paladyum yüzde 0.31 artışla 973.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 243 liraya, çeyrek altın 397 liraya, Cumhuriyet altını da 1,610 liraya döndü.