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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endişesiyle düştükten sonra toparlandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Eylül (DHA) – Petrol fiyatları, ticaret tartışmalarının talebi azaltacağı endişeleriyle düştükten sonra, yeni haftaya hafif toparlanmayla başladı

17 Eylül 2018 14:33

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Eylül (DHA) – Petrol fiyatları, ticaret tartışmalarının talebi azaltacağı endişeleriyle düştükten sonra, yeni haftaya hafif toparlanmayla başladı.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.18 artışla varil başına 78.23 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.26 düşüşle 69.17 dolardan işlem görüyor.
Metal fiyatları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle yükseldikten sonra hız kesti.
- gümüş yüzde 0.01 düşüşle 14.14 dolardan,
- altın yüzde 0.03 düşüşle 1,200.7 dolardan,
- bakır yüzde 0.76 düşüşle 2.626 dolardan,
- platin yüzde 0.53 düşüşle 794.4 dolardan,
- paladyum yüzde 0.27 düşüşle 967.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 241 liraya, çeyrek altın 387 liraya, Cumhuriyet altını da 1,585 liraya döndü.

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