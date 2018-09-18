EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Eylül (DHA) – Petrol fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel talebe zarar vereceği endişesiyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.56 düşüşle varil başına 77.61 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.39 düşüşle 68.64 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle karışık seyretti.

- gümüş yüzde 0.51 düşüşle 14.15 dolardan,

- altın yüzde 0.34 düşüşle 1,201.8 dolardan,

- bakır yüzde 0.21 düşüşle 2.6455 dolardan,

- platin yüzde 0.66 düşüşle 799.9 dolardan,

- paladyum yüzde 0.46 artışla 981.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 244 liraya, çeyrek altın 397 liraya, Cumhuriyet altını da 1,610 liraya döndü.