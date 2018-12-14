EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talebin azalacağı endişeleriyle düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Çin ekonomisindeki gerilemenin talebi azaltacağı endişeleriyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.76 düşüşle 60.98 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.49 düşüşle 52.32 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed toplantısı öncesi düşüşte. Küresel emtia borsalarında;

- gümüş, yüzde 0.71 düşüşle 14.655 dolardan,

- altın, yüzde 0.28 düşüşle 1,243 dolardan,

- bakır, yüzde 0.58 düşüşle 2.751 dolardan,

- platin, yüzde 0.35 düşüşle 794.5 dolardan,

- paladyum da yüzde 1.0 düşüşle 1,178.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 214 liraya, çeyrek altın 349 liraya, Cumhuriyet altını da 1,441 liraya döndü.