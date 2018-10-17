EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Suudi Arabistan gerilimleri etkisiyle arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Suudi Arabistan’lı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından oluşan jeopolitik gerilimlerin tedarik endişelerine sebep olmasının etkisiyle petrol fiyatları yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.16 artışla 81.54 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.19 artışla 72.06 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, küresel stokları üzerindeki baskı ve ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimler etkisiyle düştü.

- gümüş, yüzde 0.28 düşüşle 14.655 dolardan,

- altın, yüzde 0.35 düşüşle 1,226.7 dolardan,

- bakır, yüzde 0.61 düşüşle 2.7625 dolardan,

- platin, yüzde 0.50 düşüşle 842.3 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.04 düşüşle 1,073.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 224 liraya, çeyrek altın 373 liraya, Cumhuriyet altını da 1,535 liraya döndü.