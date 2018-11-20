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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC'ten beklenen üretim kısıtlaması etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler’Den (OPEC) beklenen üretim kısıtlamaları ve ekonomik görünüm etkisiyle düştü

20 Kasım 2018 14:01

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler’Den (OPEC) beklenen üretim kısıtlamaları ve ekonomik görünüm etkisiyle düştü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.63 düşüşle 66.37 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.45 düşüşle 56.94 dolardan işlem gördü.
Metal fiyatları, gelişmeler etkisiyle karışık seyirde.
 - gümüş, yüzde 0.12 düşüşle 14.39 dolardan,
- altın, yüzde 0.01 artışla 1,225.4 dolardan,
- bakır, yüzde 0.32 düşüşle 2.791 dolardan,
- platin, yüzde 0.05 düşüşle 857.4 dolardan,
- paladyum da yüzde 0.91 artışla 1,151.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 209 liraya, çeyrek altın 342 liraya, Cumhuriyet altını da 1,404 liraya döndü.

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